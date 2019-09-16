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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مريض مربوط بالسلاسل

مريض مربوط بالسلاسل

الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - reda الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:50
الله إشافيه . خاص الدولة تتدخل تعطيه شي دوا
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18
2 - عبدو الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:14
أين هي مسؤولية الدولة ،أين هي مسؤولية وزارة الصحة ، إلى أين يلتجئ المواطن المغلوب على أمره في مثل هذه الحالات المستعصية ،طفح الكيل الدولة تنصلت من واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها،وتركتهم عرضة للضياع والمرض والخوف
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30
3 - مولاة لحريرة الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:33
من 2013 وهو مريض ومتعالجش، دابا مبقاتش تنفع فيه لبرا. فات لفوت ولي عطا الله عطاه. هدا كون كان أسير عند إسرائيل ولا ميريكان كون داواوه ووكلوه دجاج محمر وتفاح ودانون. فين هاد مغرب تقافات وأجمل بلد فلعالم؟
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6
4 - محب للعلم الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:35
قبل ان نتحدث عن مسؤولية الدولة,يجب ان نقر بان مثل هذه الحالات وغيرها من مظاهر الامراض الذهنية و النفسية و الانحرافات السلوكية و الادمان,تعود جذورها الى تربية الابوين الذين يجهلان تماما,مبادى التربية و التعامل مع مشاكل الطفل و المراهق.
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5 - مخاطبكم غير موجود الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:38
حتى يدير شي مدبحة عاد غتفيق مولاتي السلطة الانتهازية ووزارة قلة الصحة ليقولا انها لم يكونا على علم بأي شيء ولم يتوصلا بأية شكاية وستقدم التعازي، وكم من أمور عالجناها بتركها في المغرب السعيد.
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5
6 - من خارج الوطن الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:39
في مثل هذه الحالة من واجب الدولة التدخل وفي الحال لأنه يشكل خطر على المواطنين ومن جهة ثانية فإنه يرفض ربطه بالسلاسل في البيت لأنه يخالف أحكام حقوق الإنسان ولكن مادام هذا المريض في المغرب فإن وزارة الصحة لا يهمها ولاتبالي بأحد مادام المريض أبوه ليس من المسؤولين على أي حال الله يشافيه ويعطي الصبر لعائلته فإن الله يمهل ولا يهمل
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6
7 - من هولندا الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:39
مسؤولية وزارة الصحة بدون نزاع. لابد من التدخل السريع قصد إنقاذ أهله و الساكنة. زمان 'بويا عمر' قد ولى و يبقى تقديم العون للمرضى العقليين في مستشفيات خاصة.
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