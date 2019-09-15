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كُتّاب وآراء
منازل ذكية ببن جرير
الأحد 15 شتنبر 2019 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - قرب الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:10
عندما كان البصري وزير ومقرب من حسن2 كان الاهتمام بسطات والان عالي الهمة مستشار ومقرب من محمد6 فالاهتمام ببن جرير
2 - usb ب 700 درهم الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:18
لو كنا في بلد ديموقراطي لتم محاسبتك على شرائك usb ب 700 درهم. لكن ما دمت في المغرب فلا تخف فالشعب نائم في العسل والنظام لا مشكل له مع الفساد ما دام هو نفسه غارق فيه من رأسه إلى أخمص قدميه
3 - خليلوفيتش الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:34
ما يحز في نفسي هو هاد لغة الخشب و اللي كيزيد ايحيرني هو إسناد مناصب وزارية لا علاقة لهم بها مثلا محامي بماذا افاد وزارة النقل و الآن يتحدث عن الطاقات المتجددة و حنا باقين الكاميونات اللي شاركو والمسيرة الخضراء كيدورو في شوارع و طرقات المملكة عن أي بيئة تتحدثون ؟؟؟
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