24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  2. "ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)

  3. جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)

  4. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  5. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | منازل ذكية ببن جرير

منازل ذكية ببن جرير

الأحد 15 شتنبر 2019 - 19:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قرب الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:10
عندما كان البصري وزير ومقرب من حسن2 كان الاهتمام بسطات والان عالي الهمة مستشار ومقرب من محمد6 فالاهتمام ببن جرير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - usb ب 700 درهم الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:18
لو كنا في بلد ديموقراطي لتم محاسبتك على شرائك usb ب 700 درهم. لكن ما دمت في المغرب فلا تخف فالشعب نائم في العسل والنظام لا مشكل له مع الفساد ما دام هو نفسه غارق فيه من رأسه إلى أخمص قدميه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - خليلوفيتش الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:34
ما يحز في نفسي هو هاد لغة الخشب و اللي كيزيد ايحيرني هو إسناد مناصب وزارية لا علاقة لهم بها مثلا محامي بماذا افاد وزارة النقل و الآن يتحدث عن الطاقات المتجددة و حنا باقين الكاميونات اللي شاركو والمسيرة الخضراء كيدورو في شوارع و طرقات المملكة عن أي بيئة تتحدثون ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.