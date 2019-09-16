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كُتّاب وآراء
التشرميل في سلا
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - سلاوي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:00
سلا مدينتي، مسقط رأسي و عشقي الأبدي...عزيزة على قلبي و لكن الأمن أحسه أكثر في كندا...بلدي الثاني.
2 - اني اتألم تحت الماء الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:01
اصبحنا نعيش في غابة على كل المستويات,ويقولون لك بلد الامن و الامن,عن اي امن يتحدثون,?يقصدون امنهم هم حيث يمشون في حراسات خاصة,ويسكنون في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية ولا يختلطون بالشعب اطلاقا,
ثم فوق هذا يأتون لالقاء المواعظ و الخطب,ليكذبوا علينا اننا نسير في طريق التقدم,كاننا عميان لا نرى و ندري,
ثم فوق هذا يأتون لالقاء المواعظ و الخطب,ليكذبوا علينا اننا نسير في طريق التقدم,كاننا عميان لا نرى و ندري,
3 - مواطن الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:01
سوف يتم تكذيب الخبر ، ويقولون ان البعض يريد فقط تشويه البلاد، وانهم لا يهتمون الى تشويه وجوه الشعب. إن سرنا على هذا الحال فسوف نجد ان جل المغاربة لهم وجوها مغرزة و سوف تكون كبصمة عالمية يعني ان لم يكن وجهك مغرز فإنك لست مغربي.
4 - السلاوي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:02
حملة تطهير لكل المجرمين ..و الدهاب بهم الى الصحراء لحما ية الحدود .. اما الحبس و العفو راه ما عندها حتى معنى ..
6 - لا حول ولا قوة الا بالله الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:04
هههههه قاليك الأمن و الأمان.....
اودي يا ودي
حسبي الله ونعم الوكيل
اودي يا ودي
حسبي الله ونعم الوكيل
7 - Driss الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:04
عندما تغيب الأخلاق والتربية والمبادئ والوازع الديني والنظام التربوي وتغيب هيبة الوالدان ورعاية الأسرة وأمان الجيران لن تجد إلا وحوش بشرية ينهش بعضها البعض كل على شاكلته
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