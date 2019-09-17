كارثة بيئية بوادي ماسة

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كُتّاب وآراء
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الاثنين 16 شتنبر 2019 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ouchn الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 00:02
Le Maroc vert et ces consequences. Le pire arrivera bientot. Quelles etudes ont ete faites? Le malheur est qu'on pense a l'argent pas plus pas moins
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