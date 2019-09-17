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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بطل مغربي في السباحة

بطل مغربي في السباحة

الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 13:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسلم من سويسرا الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:06
تبارك الله عليك فكارتينا في ايام زمان الله يكمل عليك ويوفق ماشي بحال شي بعضين غي الكريتيك بلا فايدة فكارتيني غواحد الصديق من الفنيدق اعمى وزيزون الله يراحمو كان خدام وبنا دارو ثلات طوابق وماعمرو ناض احتج ولا شكا الله يكتر من امثالكم
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3
2 - الى تعليق 1 الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:45
رجع عيش معنا في بلد الاسلام المغرب يامسلم وخوي بلاد الكفار وبني عمارة 3 طوابق وخا نتا ما اعمى ما زيزون ومنك نتعلمو
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2
3 - صديق دراسة الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:54
تحياتى حسن صابر . برافو عليك الله اعونك
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