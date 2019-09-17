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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أطوار محاكمة الريسوني

أطوار محاكمة الريسوني

الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 10:03

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1 - معلق الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:30
اصبح الوضع لايبشر بالخير بتاتا لمستقبل بلدنا الام...مجرمون يلوحون بالسيف علانية..مسؤولون يختلسون علانية...والحرب الامنية علانية على من يطالب بتحسين الوضعية...اسرعة بمغادرة المركب قبل غرقه.
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