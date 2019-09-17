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كُتّاب وآراء
جريمة قتل تستفز البيضاويّين
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:38
المعلق الاول يطهر من تعليقه انه خائفا من هذا المجرم. اي مجرم في حيه يكون عادي( الله اعمرا دار ) و لكن وحش مع الغرباء. المعلق الثاني قال حقيقة الوضع المر الذي نعيشه في جميع مدن المغرب وهو ان جميع المجرمين يحلون مشاكلهم (تيفاريوها) مع الشرطة بطريقة او بأخرى و الضحية دائما له الله فقط إلا اذا كانت له ركيزة هو الآخر.
2 - الادريسي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 12:42
هذا الجمهور كله معندو ما يدار.ضياع وقت هذا الجمهور في حد ذاته جريمة في حق الاقتصاد الوطني’ م من هذا الجمهور يخلق المجرم.
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