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كُتّاب وآراء
الصرف الصحي بتمارة
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ani9 الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 17:20
نحن كدلك نعاني من ضعف البنية تحتية مما ينتج عن دلك غبار و الحفر و ممرات مهترءة
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