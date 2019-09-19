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كُتّاب وآراء
الملعب الشرفي بوجدة
الخميس 19 شتنبر 2019 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - وجدة الرائعة الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:24
في المغرب جميع المدن زرتها حتى مدينة متجيني بحال بوحدة ميدنتي العزيزة الغالية رغم الركود والبطالة إلا أن الامن والامان فيها اقدر تنعس برا بالليل مكانش ليقولك فين راك تحياتي للوجادة الحضاريين
3 - krimou الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:30
ملعب جميل ماشاء الله بالتوفيق انشاء الله لفريق المولودية الوجدية
4 - Benchikhi الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:37
المولولودية مشات مع الغرناطي و اهل وجدة الحقيقيين
لم يبقَ الا قسّ بختة
ماذا يجيب المسؤلولون الجدد عندما عرفنا حميعاً انهم
خوفً من تاريخ المولودية الحقيقي رفضوا بل عارضوا ان يكون اسم الملعب الشرفي بوجدة هو اسم مركب مصطفى بلهاشمي الذي كرّس حياته و ماله و و وقته للفريق الكبير المولودية الوجدية
و هل جزاء الاحسان الا الاحسان
للاسف وجدة اصبحت مدينة يغلب عليها الطابع البدوي
و ماتت فيها الحضارة التي بناها اهل الفنون و العقول النيرة
لم يبقَ الا قسّ بختة
ماذا يجيب المسؤلولون الجدد عندما عرفنا حميعاً انهم
خوفً من تاريخ المولودية الحقيقي رفضوا بل عارضوا ان يكون اسم الملعب الشرفي بوجدة هو اسم مركب مصطفى بلهاشمي الذي كرّس حياته و ماله و و وقته للفريق الكبير المولودية الوجدية
و هل جزاء الاحسان الا الاحسان
للاسف وجدة اصبحت مدينة يغلب عليها الطابع البدوي
و ماتت فيها الحضارة التي بناها اهل الفنون و العقول النيرة
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