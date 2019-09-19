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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التعاون المغربي الصيني

التعاون المغربي الصيني

الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abder الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:20
Nous les petites entreprises du secteur du textiles et de l'habillement ,les premières victimes de la coopération maroco chinoise. les produits chinois transitant par la Mauritanie de manière illégale faisant ainsi une concurrence malhonnête , par conséquent des milliers de postes de travail se perdent et des centaines d'entreprises ferment leur portes.
jusqu’à quand nos responsables restent sourds muets???
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