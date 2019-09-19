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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تجربة كوريا الجنوبية

تجربة كوريا الجنوبية

الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الهاشمي الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:42
إستيراد النظام التعليمي الكوري الجنوبي مع مراعاة الدين والثقافة أظنها فكرة ممتازة للنهوض بهذه الأمة.
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2 - Mowatina الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:48
التجربة الكورية رائعة و سهلة التحقيق لكن تلزمها سواعد وطنية تسبق مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بحكن زبديارة لي لهدا البلد الرائع فمن احد اهم اسباب تقدم هدا البلد هي ثقافة الكونفوشيونيزم
و التي تمثل الانظباط كمقدس و المصلحة العامة التواضع و احترام الاكبر سنا و الاعلى مرتبة منك علما او عملا. حتى و لو بفصل دراسي في المدارس طالب الصف الرابع يتنحى من الطريق اذا صادفه طالب الصف الخامس.
كوريا بنت اقتصاد قوي خلال عشرون سنة فقط. و ذلك بتفاني الطبقة البورجوازية التي دعمتها الدولة بعد الاستقلال من اليابان حيث اشترت كل المصانع و المعامل اليابانية و لم يطلبوا من الصين نقود على جرائمهم الاستعمارية او تبنوا لهم الكره بل طالبوهم بالتعاون و نقل الخبرات لبناء اقتصادهم.
11عائلة كورية هازة اقتصاد وطن بأكمله
في كوريا اي موضف دولة حتى المعلم حين توظيفه يقوم بجرد املاكه ... تبعا لسياسة من اين لك هذا.
حتى باقة ورود من طالب لأستاذ قد تثير الشبهات حوله. لا اعتراف بالاكرانيات حتى في المطاعم و المقاهي.
في كوريا اعتقلت رئيسة الدولة بسبب التحاق ابنتها بجامعة صديقة الرئيسة .. و عطاوهم 20سنة سجنا للمديرة و الرئيسة
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