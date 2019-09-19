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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مناظرة التنمية البشرية

مناظرة التنمية البشرية

الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - النهب والفساد والتهميش الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:35
المسافة لي كاينة بين المغربي والعيش الكريم راه نفس المسافة لي كاينة بين السماء والارظ.
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12
2 - بوحاطي الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:36
هاد التنمية البشرية الجديدة ما محلها من الاعراب و الحكومة منتخبة و اين دور الحكومة في التنمية و لمادا الانتخابات كي توؤسس متل هاد التنمية الشفارية
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11
3 - كور حسن الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:49
مناظرة، مائدة، مهرجان، ندوة، ندوة عالمية، مناقشة، نموذج تنموي، لجنة، لجان، ندوة علمية، الخ كلمات تتكرر منذ 60 عاما و الحالة هي هي...التخلف و التعفن و الفساد و الاستبداد و الفقر و الرغبة في الهروب من البلد جماعيا و التذمر...كل مرة نخسر الاموال في شراء لافتات و لوحات بالاصفر مكتوب عليها "التنمية البشرية" و كأننا في مخيمات اللاجئين حيث كل منظمة تلصق ملصقا لها في مخيم ما...ملصقات و لوحات مصبةغة بالاصفر كتب عليها "مبادرة التنمية البشرية"..فهل حقا نحن في دولة؟ ام اننا امام لاجئين؟ هل نحن امام حق في العيش كمواطنين؟؟؟؟؟نفس الامر يتعلق بشوهة "مليون محفظة المذلة للنشأ و الطفل المغربي في حين في دول اخرى لا نرى مثل هذه المظاهر حيث يتجمع الناس و اطفالهم امام الدكاكين لشراء الادوات...فين عايشين؟مخيمات ماذا؟ نفس الامر مع "قفة رمضان"...باركا من اذلال المواطنين المغاربة...يكفي سياسات واضحة لا اقل و لا اكثر...
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5
4 - علال كبور الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:49
ما دامت المنظومة القديمة قائمة رغن انها ابانت عن فشلها الذريعدمن أهمها استمرار تكليف مسؤولي الداخلية كأمرين بالصرف والتحكم في مختلف المشاريع وما دامت المساءلة والمتابعة لا تطالهم ابدا ( خلو تقارير جطو من اية ملاحظة فيما يخص ام الوزارات )فلا يمكن انتظار نتاءج تذكر لانه من غير المعقول اعادة العملية بنفس العناصر وانتظار نتاءج مغايرة
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5 - المعيزي حسن من الرباط الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:55
مشروع تنموي جديد ناجح ومن الدرجة الأولى يمشي في منظومة المقاربة التشاركية التي تجمع الإدارة بالمواطن وبصفة عامة وهدا طبعا تحت مراقبة القائد الأعلى للبلاد
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6 - الغريب في وطني الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:59
التنويمة البشرية للقطيع مغتصب الحقوق الثروة المنجمية والتعليمة والقضاءية.
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7 - مغربي الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:59
مسرحية التنمية البشرية مستمرة تريبورتور يقتل راسو و يقتل عباد الله .
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8 - TEACHER الخميس 19 شتنبر 2019 - 22:12
ما دور الوزراء و الحكومة ككل إن لم يكن متابعة تطبيق برنامج التنمية؟؟؟ لم الحاجة إلى مناظرات و دراسات و ندوات و مجالس وووو... التنمية تطبيق وليس أقوال. انتهى الكلام.
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