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كُتّاب وآراء
استقبال المعلم العالمي
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 14:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حسن الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:53
هنيئا لك أستاذي ولكل عامل مجد ومجتهد ، وبالتوفيق الدائم أن شاء الله.
2 - BENDINO الجمعة 20 شتنبر 2019 - 16:12
هنیٸا لک أستاذي علی هذا التتويج العالمي. لكن ما يٶسف حقا هو أنه لو كنت راقصا أو مغنيا أو تافها من التافهين لتهافتَ التافهون لاستقبالك ولوجدتَ المطار غاصًّا بالناس من كل حدب وصوب ليلتقطوا معك صورۃ سيلفي تذكرهم بتفاهتهم الغارقين فيها حتی الأذنين. تحياتي لجميع المتميزين في کل المجالات وأخص بالذكر الأساتذۃ المخلصين في عملهم المتفانين فیه من أجل أبناء هذا الشعب الذي تكالبت عليه المصاٸب الماديۃ والمعنويۃ...
3 - nidal الجمعة 20 شتنبر 2019 - 16:20
اتخيل لو كان القادم فنان او فنانة من الجيل الرخيص كنا سنرى المطار مملوءا عن اخرة ..والهتاف والاغماءات ..لكن عندما يتعلق الامر بالمبدعين والنوابغ فالمستقبلون على رؤوس الاصابع..اين مسؤولو قطاع التربية والتكوين..؟
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