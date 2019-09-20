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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وأسلحة التشرميل

مغاربة وأسلحة التشرميل

الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 17:54
تربية الأبناء على تعليم كتاب الله منذ الصغر الرجوع إلى دور المسجد لحفظا أجزاء من القرآن الكريم و التربية في الاحترام مع الكبار و الوالدين ثم المدرسة ابتداء من القسم الأول بإعطاء دروس في التربية على المواطنة و على دين الله و طاعته غالبية الشعب لا تستطيع متابعة أبنائهم في التربية و الحقيقة أن الاطفال الذين يحفظون أجزاء من القرآن تجدهم لهم أخلاق حميدة و مجتهدين في المدرسة ///// ما رأيك انت في هذا
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2
2 - مصطفى الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:00
بعض الشباب المنحرف.اتكالي باغيها باردا.ما فيه ماينوض معا الصباح بكري يبحث عن عمل .يسهر الليل بالموبيقات ويستيقظ حتى المساء.ويبقى عالة على أسرته والمجتمع.وماذا تنتظر منه إلا الإجرام وعدم المردودية. ...
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4
3 - وليد من فنلندا الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:02
كلام في الصميم أولا ضرورة سن قوانين اكتر صرامة مع إضافة الأشغال الشاقة لأن السجن الحالي الأكل و النوم هدا ليس سجنا بل فندق السجن هو عقاب لشخص على جريمة و العقاب لا يجب أن يكون بإرسال الشخص المعتدي للفندق هدا تشجيع على الجريمة
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