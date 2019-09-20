24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/09/2019
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- مغاربة وأسلحة التشرميل
- تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا عن العمل بتنزيت
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي
- لحجمري: أكاديمية المملكة تُواكب مستجدَّات المعرفة ومتغيِّرات الحضارة
- "بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية
"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)
- الشامي: تدنّي مستوى المدرّسين المغاربة يُضعف المنظومة التربوية - (133)
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي - (101)
- هل يصلح "رجال الأعمال" ما أفسدته "النخب السّياسية" في الحكومة؟ - (94)
- مصالح الأمن تسجّل انخفاضا لافتا في اقتراف الجرائم العنيفة بالمغرب - (57)
- "هواوي" تتجاوز العقوبات وتطبيقات "غوغل" بأحدث الهواتف الذكية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق حاويات للأزبال
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - hamada الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:35
لو كان هولاء المخربون في الصين لوجهت لهم تهمة الخيانة العضمى
2 - محمد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:38
شباب همجي مشرمل ومقرقب ويحب الخراب اش غادي اتسنا منو، ولا حول ولاقوة الا بالله صراحة مابيننا وبين الحضارة سنين ضوئية
3 - زكرياء المغربي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:38
شعب يريد التقدم والنجاح والتنمية لبلاده مع العلم أنه يخرب بلده بيده
4 - أغشثول الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:43
كل إصلاح وتجديد يترك ضحايا، هناك ناس كانوا يعيشون من البحث عن البقايا في الأزبال، لم تعد القماميات الجديدة توفر لهم الفرصة. كان على الشركة أن تفكر في ميخالا وتوفر لهم بديلا ليعيشوا منه كتنظيف الشوارع وصيانة القماميات والحدائق، وهذا لا يعني أن هذه الجرائم لها ما يبررها كماأنني لا أتهم أحدا ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن ضررا ما كان دافعا للقيام بهذا الفعل الشنيع.
5 - ياجوج وماجوج الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:49
والله انني اتاكد يوما عن يوم ان بعض أطياف هدا الشعب تسيء الى المغرب وتعيت فيه خرابا ولقد صدق قول ابن خلدون في المقدمة ان العرب ابعد الامم عن الحضارة واينما حل العرب حل الخرب. لقد رأيت بام عيني كيف ان بعض الجماعات في الدار البيضاء قامت بتشييد حدائق بموصفات اوروبية وكنت اتنبا انها ستخرب في اقل من شهر وفعلا يتأكد حدسي. هده الفئة لا هدف لها في الحياة سوى التخريب وقد نجحت في دالك نظرا لتقاعس القانون المغربي وتساهله مع كل من يخرب الملك العام ويسرق المال العام . الخلاصة انتم في اخر القائمة في إحصاءات المنظمات الدولية في جميع الميادين وستصبحون يوما من أكثر شعوب الارض وحشية وهمجية.
6 - الإسم الجمعة 20 شتنبر 2019 - 18:51
وا زتو فيه، راهم ساويين غير 8مليون وبخدمتهوم، فين ديتو الباقي !؟
7 - amin sidi الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:00
سلام. الي كيحرقهم هما الاشخاص الي كيقلبو على المتلاشية في هد الصناديف نتع الازبال لي انه صعب عليهم فتحها واصبحة غير نافعة وهي مصدر ريزق لهم ولي التعبير عن رفضهم لي هد النوع من صناديق الازبال يقمون بحرقها .وحتى بي طنجة نفي الضاهرة .والحل هو ان يكون هناك حراس او تركيب الات استشعار بالحريق ويتدفق الماء وتنطفيء النار .هدمجرد راي ؟
8 - من فاس الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:00
هناك تخريب ممنهج لهذه المدينة. فهناك سبب خفي لا نعلمه وسبب آخر هو عدم التوعية لبعض الدخلاء على هذه المدينة الذين يصعب عليهم التمدن والتحضر. مع غياب المراقبة وانتشار الفوضى. فمثلا ترمى الأتربة من بقايا البناء في أي مكان ولو في الأراضي وسط السكان، سرقة البالوعات وأسلاك شركة الإتصالات والكهرباء، تكاثر الكلاب الضالة والحشرات ولا أحد من المسؤولين يتدخل. خلاصة الأمر المدينة الروحية أصبحت بدون روح. والتاريخية أصبحت خارج التاريخ والعلمية يسيرها الجهلة ويخربها الجهلاء.
9 - تغيير الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:02
هنا تيتبين على أنه حتى المجتمع ديالنا مجتمع فاشل ولا يساهم في تغيير
10 - سلفي فاسي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:02
إن بعض الظن إثم نطلب الله ميكونش إثم لكن هاد الحاويات التحت هوائية لا يتضرر منها إلا القجقالة أو ما يسمى ببوعارى الذين يقتاتون من تجميع البلاستيك و الكرطون والزجاج ووجود هته الصناديق التحت هوائية يجعل عملية التنقيب في الأزبال مستحيلة. مقترحي وضع كمرات على كل مجموعة حاويات أو إستعمال حنكة المخابرات المغربية للأمساك بالجاني أو الجناة وأن يقع عقاب شديد و صارم على مسببي الحريق وتجعل قضية رأي عام ما سوى ذلك في مرجح بنسبة كبيرة إشعال حريق آخر بهته الحاويات بهدف القضاء عليها.
12 - mohajir الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:05
هناك من يحارب حزب العدالة والتنمية بفاس بعدما توقفت سياسة الريع بالمدينة التي كانوا يعيشون منها
13 - اي شعب نريد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:07
يا فاس حي الله بك اجيال وبما انني عاشرت اهلها لمدة اعتبرها من احسن فترات الشباب و يشهد لها التاريخ بحضارة اهلها وحفاوة ضيافتهم الا اننا لاحظنا ومند سنوات تغيرت احوال المدينة بدخول بعض الاوباش كما سماهم الحسن الثاني رحمه الله عاثوا فيها فسادا اخلاقيا انقدوا تاريخ حضارة المغاربة
ابعدوا عن المغاربة شبح حقوق الانسان فربما فهمه البعض بطريقة خاطءة
للإشارة فانا لست من سكنها لكنني متيم بمحبتي لاهلها فكلنا تحت راية واحدة
وشعارنا واحد هو وحدة و وطننا واحد هو المغرب لنحافظ على هويتنا
ابعدوا عن المغاربة شبح حقوق الانسان فربما فهمه البعض بطريقة خاطءة
للإشارة فانا لست من سكنها لكنني متيم بمحبتي لاهلها فكلنا تحت راية واحدة
وشعارنا واحد هو وحدة و وطننا واحد هو المغرب لنحافظ على هويتنا
14 - ساخط على الوضعية الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:10
حتى واحد ماعندو المصلحة في حرق هءه الحاويات من غير سخص ساخط على تعسف وقع ليه مع الشركة او شي مشكل خلته حاقد عليهم.
15 - سعيد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:21
من يوقدون النار هم البوعارة لا محالة...كانوا من قبل يفتشون في الحاويات البلاستيكية و يرمون الازبال في الشارع و تأتي الكلاب الضالة لأكل الفضلات المرمية و الرواءح الكريهة تقلق الساكنة وحين غيروها بحاويات مدفونة في الارض لم يستصغوا هدا التحول الدي منعهم من اكتساب رزقهم... في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الازبال ملك للدولة. لمادا لا يشغلون البوعارة في تنظيف الازقة و جمع الازبال و يصبح لهم دخل...!
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15