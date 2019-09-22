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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إفراغ يشرد عائلة

إفراغ يشرد عائلة

الأحد 22 شتنبر 2019 - 00:39

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1 - إبراهيم المعلم الأحد 22 شتنبر 2019 - 01:43
بعض الكرٌاية يتصور أنه بمجرد مايطول زمن الاكتراء ويتقادم فإنه يصبح صاحب البيت، من حق المكتري أن يسترجع سكناه لأنه ليس اقطاعيا يستغل وإنما مجرد رجل عادي هو الآخر له أطفال وعائلة. نأمل أن يجد لك المحسنون بيتا آخر.
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