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كُتّاب وآراء
النقل العمومي بابن سليمان
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - بوزنيقة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:04
لو كانت هناك منافسة وفتح المجال لعدة شركات للنقل العمومي لما كانت هناك هذه المظاهر الغير انسانية. صاحب الشركة لا تهمه الا الأرباح هضم حقوق المستخدمين وتكديس المواطنين في صناديق حديدية في تجاهل تام لسلامة الركاب وهي أوامر إدارية من أجل جني مزيد من الأرباح رغم الاعفاءات الضريبية في هذا المجال. كذالك عدم تطبيق القانون من طرف السلطة فيما يخص العدد المسموح به لحمل الركاب لو كانت هناك استخلاص الغرامات او سحب رخصة السياقة لم تجرأت الإدارة والسائقين على تكديس المواطنين في انتضار وقوع حوادث جسمانية حينها تتبرأ الإدارة من السائق ويتبرأ السائق من الركاب خوفا من المحاسبة.
2 - استفسار الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:12
مجموعة من التساؤلات. لماذا لا يتم تطبيق القانون في حق هذه الشركات المفوض لها النقل العمومي من افتحاص للارباح ومقارنتها بالنفقات. واجبارها بتجديد اسطولها من الحافلات. لماذا لا يتم تطبيق القانون عندما يتم تجاوز العدد المسموح به للركاب..؟
3 - رأفت الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:32
ما يثير الانتباه أيضا وهي الحالة النفسية اللتي هي عليها اغلب المستخدمين من سائقين ومستخلصي التذاكر نظرات التذمر والاسى والغط بسبب حالة الاكتضاظ وبالتالي كترة المشاداة مع الركاب اللذين لا حول لهم ولا قوة وهو ما يؤدي إلى حالة توجه الحافلة في بعض الأحيان إلى مقرات الشرطة لحل المشاكل العمالقة وتعطيل مصالح باقي الركاب خصوصا من الطلبة اللذين تزداد معاناته مع انطلاق كل موسم دراسي.
4 - dokalli الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:31
اوا داك زاج شكون حرسو? راه حتى شعب موسخ ومعفون غير كيبزق و مسح لخنونا في لكراسي و زاج.
5 - إلى من يهمها الامر الاثنين 23 شتنبر 2019 - 12:20
على ذكر النقل هناك بالدار البيضاء شركة لا تلتزم بدفتر التحملات الذي وقعته مع الولاية يعملون حسب مزاجهم تجدهم مرة يجعلون آخر دورة لهم مع التاسعة مساءاً ومرة مع الثامنة ويتركون المواطن مرمي في الشوارع وإذا قلت له ساشكيك الى المسؤولة عن الشركه يقول لك/هاك التليفون سير فوتها غادا تقطع لي ودني. / ويا ليت هذه المسؤولة تصلها الرسالة وتقرأ هذا التعليق.فانشري يا هسبريس مشكورة
6 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 23 شتنبر 2019 - 13:53
الرجل يقول اننا نتمنى لالا ليس نتمنى بل من حقنا وضع وسائل النقل للعموم تحت تصرفات سياسة المدينة والجهات أين هي مسؤولية هذه الاخيرة ماذا تنتظرالدولة ؟ أين سياسة القطاع العام و الدعم الحكومي للجهات ؟ أين وزارة الداخلية ومسؤوليتها في هذا القطاع ؟ أين السيطرة على كبار المسؤولين ومسير المدينة على كلما يحدث من مشاكل لتلبية احتياجات المواطنين
L'homme dit nous souhaitons mais, non plutôt nous devrions avoirs à disposition tout les moyens de transports public nécessaire pour le besoin de la population dans la ville. ou est le droit du citoyens ? Où est la politique de la ville et des autorités Qu'attendent nous de l'état ou de la municipalité ou de la région en général ? Ou est la politique du secteur publics et le soutien du gouvernement aux autorités locales ? Où est le ministère de l’intérieur qui a cette responsabilité dans le secteur? Où est le contrôle des hauts fonctionnaires et la ville à chaque fois qu'il y'a problème qui surviennent pour répondre aux besoins des citoyens
L'homme dit nous souhaitons mais, non plutôt nous devrions avoirs à disposition tout les moyens de transports public nécessaire pour le besoin de la population dans la ville. ou est le droit du citoyens ? Où est la politique de la ville et des autorités Qu'attendent nous de l'état ou de la municipalité ou de la région en général ? Ou est la politique du secteur publics et le soutien du gouvernement aux autorités locales ? Où est le ministère de l’intérieur qui a cette responsabilité dans le secteur? Où est le contrôle des hauts fonctionnaires et la ville à chaque fois qu'il y'a problème qui surviennent pour répondre aux besoins des citoyens
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