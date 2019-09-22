24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/09/2019
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- "لعنة الانتخابات" تبعثر أوراق اليسار الإسباني لتشكيل حكومة جديدة
- تعديل الحقائب
- هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
- "منظمة الصحة" تسجل انخفاض معدلات وفيات الأطفال في المملكة
هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟ (5.00)
"ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)
حريق مهول يلتهم أشجار نخيل بطاطا.. والنيران تكبد خسائر للفلاحين (3.00)
"حشومة".. مشروع رسامة مغربية لكسر "طابوهات" الجنس والجسد (2.33)
- رصيف الصحافة: الأميرة لالة سكينة تفتح مدرسة فاخرة وسط العاصمة - (96)
- "حشومة".. مشروع رسامة مغربية لكسر "طابوهات" الجنس والجسد - (63)
- بركة ينتقد تأخر التعديل الحكومي ويرفض استمرار الريع والامتيازات - (60)
- لشكر: استقبال الملك محمد السادس للعثماني يعجّل إجراء التعديل الوزاري - (41)
- الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دعم المنتخبين الشباب
الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رحيم عباس الأحد 22 شتنبر 2019 - 18:02
الشباب ينخرط في السياسة عندما تتوفر شروط أساسية وهي دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات واستقلال العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ولا يمكن للشباب الانخراط في منظومة فاسدة تكون لسلطة التحكم الحكم المطلق وتعتبر الانتخابات مجرد اجراء شكلي والمنتخبين لهم فقط دور برطوكولي والأحزاب مجرد مهرولين للريع مقابل الولاء!!
فكيف لمواطن عادي ان ينخرط في السياسة وهو يرى كل هذه المعطيات ويلاحظ انعدام ارادة سياسية للتغيير والإصلاح ؟؟
فكيف لمواطن عادي ان ينخرط في السياسة وهو يرى كل هذه المعطيات ويلاحظ انعدام ارادة سياسية للتغيير والإصلاح ؟؟
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1