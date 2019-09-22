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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دعم المنتخبين الشباب

دعم المنتخبين الشباب

الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:15

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1 - رحيم عباس الأحد 22 شتنبر 2019 - 18:02
الشباب ينخرط في السياسة عندما تتوفر شروط أساسية وهي دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات واستقلال العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ولا يمكن للشباب الانخراط في منظومة فاسدة تكون لسلطة التحكم الحكم المطلق وتعتبر الانتخابات مجرد اجراء شكلي والمنتخبين لهم فقط دور برطوكولي والأحزاب مجرد مهرولين للريع مقابل الولاء!!
فكيف لمواطن عادي ان ينخرط في السياسة وهو يرى كل هذه المعطيات ويلاحظ انعدام ارادة سياسية للتغيير والإصلاح ؟؟
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