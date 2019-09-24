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كُتّاب وآراء
أصغر "يوتوبر" مغربية
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - yasmine الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:26
wallah les parents d'aujourd'hui ont perdu la boule laissez vos enfants vivre leur age loin de tout media
2 - ناصح الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:29
شيء جميل أن يبرع الأطفال في شيء ولو أني أتحفظ عليه. ولكن ما أراه أهم من دلك هو والدي هده الطفلة على انتقاء ملابسها مند الآن. نعم هي برعمة بريئة ولكنها يجب تعويدها مند الآن على اللباس المحتشم.لان الأخطر هو تأصيل الرداءل .فتواتر إنتشار الشيء وشيوع استعماله يجعله أمرا عاديا
3 - فرانز كافكا الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:35
هذه البنت البوكوضة و الذكية عليها أن تهتم بدراستها أولا و أخيرا ... و أن تتمع بطفولتها باللعب و السفر و الموسيقى و المسرح و المطالعة ... عوض أن تتدخل في مشاكل اكبر منها بكثير ... الناس للي عارفة راه ماتتفتحش لولادها أقل من 13 السنة حسابات في الفايس و اليوتوب ...
4 - ramos الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 09:57
بسم الله ماشاء الله تبارك الله. التربية الحسنة
تعليق غير لائق
-76
5 - حسن بن محمد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 10:02
من الأفضل أن تتركوا الطفلة تعيش طفولتها بكل عفوية وفطرة بلا ضغوط وعصير .الدراسة والتحصيل أولا وقبل كل شيء و صقل الموهبة والإبداع تأتي مع الزمن
اللهم اهدي الوالدين
اللهم اهدي الوالدين
6 - محمد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 10:22
أعتقد أن الأولوية الكبرى للطفل هو الإهتام بالدراسة وتربيته على الطموح في أن يصبح طبيبا أو مهندسا أو رائد فضاء٠٠أما بالنسبة لليوتوت فأنا أعرف شخصيا عشرات الأسماء ليوتوبين شباب مغاربة، قلت لهم مرارا وتكرارا أن اليوتوب راه ما دايمش وأنه من الأفضل للمرء أن ينهي دراسته العليا أو أن يتعلم شي حرفة أو مهنة أو لغة٠٠فالأمم والأجيال الناشئة تتقدم بالعلم والدارسة والعمل وليس بإنشاء قناة لليوتوب وإشغال المشاهدين بالبوز والتفاهات وكلاشني نكلاشيك، شاهدو زوجي أو زوجتي ماذا تفعل، عملت مقلب في زوجي و في الأخير عزيزي المشاهد لا تنسى عمل لايك والنقر على الجرس؟؟؟؟
7 - محتار الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 10:26
مسكين هذا الأب مغفل اسحاب له اليوتوب غاذي انفعها ولا الشهرة غاذي تنفعها سير خلي البنت تعيش العمر ديالها راه الشهرة ماغذي تنفعها بحتى حاجة . عيب وعار ما نراه اظن ان هذا الأب فقد البوصلة اتمنى انه اقرى التعاليق ليعرف ان اغلب الناس غير متفقين مع ما فعله
8 - إلياس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 10:31
نصيحة للوالدين بالنسبة للعري منذ الصغر......!!!!!!!!!!!! اللهم اهدنا .......
9 - هشام كولميمة الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 11:17
إلى السيد صالح:ما معنى أن الأخضر تأصيل للرداءل؟و الله لم أفهم القصد من هذا الكلام...أحد ما يجيبني و شكرا.
10 - هذا ما يجب ... الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:49
...ان يتعلمه جميع اطفال القرن 21 في البيت و المدرسة لان المستقبل لتقنيات المعلوميات والانترنيت ووسائل التواصل الجماعي والبرمجة الحوسبية (الالكترونية).
كل هذه التقنيات يجب نهل معارفها من المصادر التي تنتجها وذلك بتعلم اللغة الانجليزية منذ الطفولة.
كل هذه التقنيات يجب نهل معارفها من المصادر التي تنتجها وذلك بتعلم اللغة الانجليزية منذ الطفولة.
11 - أم سلمى الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:59
هؤلاء الآباء يعرضون ابنتهم للتنمر. الدول الغربية تعاني الويلات بسبب مواقع التواصل الاجتماعى وهناك حالات انتحار كثيرة في صفوف الاطفال.
12 - ازناسني من فاس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:35
ٲكد bill gates ( هذا هو مول مايكروسوفت) يوما بٲنه في منزله
Nous n'avons pas de téléphone à table lorsque nous prenons nos repas, nous n'avons pas donné de portable à nos enfants avant leurs 14 ans,
كما ٲن Walter Isaacson مؤلف كتاب عن حياة Steve Jobs (هذا هو مول apple)، وصف الجو السائد في منزل هذا الٲخير
Jamais personne ne sortait un iPad ou un ordinateur. Les enfants n'avaient pas l'air accros à ces appareils."
كما ٲن نائب المدير سابق في شركة فيس بوك ٲكد في حوار معه ٲنه لن يسمح لٲبنائه باستخدام ما وصفها ب
''Cette merde" (ويقصد مواقع التواصل الاجتماعي).
كما ٲنه في قلب عاصمة التكنولوجيا الرقمية Silicon Valley توجد مدرسة اسمها
Waldorf School of the Peninsula
يدرس فيها ٲبناء عدة ٲطر تشتغل في ياهو و جوجل و اي باي و ابل، لا تستعمل فيها لا حواسب و لا ٲية تكنولوجيا في التعليم. بل يدرسون بالطريقة الكلاسيكية.
هناك بعض المغاربة لشدة تخلفهم، يعتقدون ٲن التكنولوجيا الحديثة هي التي تصنع السعادة، بينما الحقيقة ٲنها تصنع عبيدا للغرب و لشركاته الامبريالية المتوحشة عديمة الرحمة.
المجد للعروبة.
Nous n'avons pas de téléphone à table lorsque nous prenons nos repas, nous n'avons pas donné de portable à nos enfants avant leurs 14 ans,
كما ٲن Walter Isaacson مؤلف كتاب عن حياة Steve Jobs (هذا هو مول apple)، وصف الجو السائد في منزل هذا الٲخير
Jamais personne ne sortait un iPad ou un ordinateur. Les enfants n'avaient pas l'air accros à ces appareils."
كما ٲن نائب المدير سابق في شركة فيس بوك ٲكد في حوار معه ٲنه لن يسمح لٲبنائه باستخدام ما وصفها ب
''Cette merde" (ويقصد مواقع التواصل الاجتماعي).
كما ٲنه في قلب عاصمة التكنولوجيا الرقمية Silicon Valley توجد مدرسة اسمها
Waldorf School of the Peninsula
يدرس فيها ٲبناء عدة ٲطر تشتغل في ياهو و جوجل و اي باي و ابل، لا تستعمل فيها لا حواسب و لا ٲية تكنولوجيا في التعليم. بل يدرسون بالطريقة الكلاسيكية.
هناك بعض المغاربة لشدة تخلفهم، يعتقدون ٲن التكنولوجيا الحديثة هي التي تصنع السعادة، بينما الحقيقة ٲنها تصنع عبيدا للغرب و لشركاته الامبريالية المتوحشة عديمة الرحمة.
المجد للعروبة.
13 - Contrex الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:57
قمة الجهل لذى بعض الآباء
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
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