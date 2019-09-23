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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حريق بسوق الصباط بالرباط

حريق بسوق الصباط بالرباط

الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من هنا تبدأ ... الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:07
... محاربة الفساد .
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة .
محاسبة الشركة التي تكلفت بانجاز الاصلاحات و التدقيق في كلفة ما نجز هل هي مطابقة لالتزامات دفتر التحملات.
ومحاسبة المهندسين المكلفين بالمراقبة عن تهاونهم او غضهم للطرف عن العيوب والنواقص.
قد مبالغ من الملايير المخصصة للمشروع قدم تم تحويلها لجيوب الفاسدين.
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2 - Mockingjay الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:09
أعتقد أن سبب هذه الحرائق في عدة أسواق ومتاجر و منازل المغاربة نتيجة بطارية الهواتف الصينية ! وأتمنى من السلطات المغربية منع مثل هذه القنابل الموقوتة التي تكبد الناس الخسائر بالملايير و قيمتها هي لا تتعدى بضع دريهمات
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3 - محمد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:17
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يخد الحق فهد الناس حسبنا الله ونعم الوكيل مشاريع كتكلف الملاير من مالية الشعب لي يؤتمن عليه رباعة ديال الشفارة لي ماشي غير كيسرقو الي كتب الله بل كيتسبب فتعميق معانا المغاربا بشكل مباشر بلا حسيب ولا رقيب
الشركة المفوض لها تبدير ماشي تدبير القطاع حادكا غير باش ترتب عليك الواجبات وتبق عليك القانون ديالها بشكل حرفي باش تستافد من الخدمات ديالها أما فحالت تقصير منها أو خطأ نتج عنه ضرر فهي غير مسؤولة والله إخلف عليك أما المسؤول الي فوض لهد الشركة وسلم ليها المواطن تديرو فكرشو فهو مدربش الحسبا لهدشي حيت
يعني بالمختصر شكون غيعوض هد الخسائر الى تسبب فيها تقصير من تابت من الشركة
وشكون غيرتب الجزاءات على هد الشركة المفوض لها والمقاولة الى نفدت الأشغال
وفي إنتظار فتح تحقيق معمق سطر ليا على ديك معمق حيت معمرو غيوصل القاع ديالوا وتحديد المسؤوليات ديال كلا طرف تكون الناس نسات وبرداتها بجغيما دلما وشافو الحل لراسهوم
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