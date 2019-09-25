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كُتّاب وآراء
الجواهري ونسبة النمو
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - momo الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:18
مايمكن قوله، هو أن المغرب يعاني من مشكل في النمو، و ضمور في بعض القطاعات, خاصة الاجتماعية منها ، مما سيؤجل التحاقه بركب الدول الصاعدة.
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