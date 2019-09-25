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كُتّاب وآراء
قصة وفاة مشجع الجيش
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - خالد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:25
اخواني جزاكم الله تلعب كرة القدم للفرجة والترويح عن النفس والحفاظ على الصحة اما إلا كانت غير للتخريب وحرب العصابات والهاء الشباب عن الدراسة وتفريخ جيوش العاطلين والمنحرفين بلاش منها توقيف جميع الأنشطة الرياضية احسن
2 - عدنان الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:27
ديجا قلتها في اواخر الثمانينات ، راه الا مات سي مشجع راه اول واحد ايبكي عليه هم الوالدين قم الاقربون ثم الأصدقاء ، اما ادارة الفريق و الله لا عقلات عليك و لا اتواسيك ، كاين ليقوليا العالم كامل كايشجع الكرة و فالرق ديالهم ، انا انقوليه هادوك الاجانب خصوصا الفرق لي فدول المتقدمة ، داك ناس وصلوا ثقافيا و متحضرين و واعيين ، و لا محال مقارنة بين دول العالم الاول و الثالث او من الدول المتخلفة ، و شكرا
3 - ريفي وعاش محمد السادس الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:34
انا لله وانا اليه راجعون وصل ليه النهار ديالو وراه حتى في الدول المتقدمة كامريكا واروبا تيموتو فيها الناس وحتى هما ما كتجي ليهم سيارة الاسعاف بعد عشرة سوايع,وكفى من الفتنة وكفى من تلفيق التهم للدولة وعاش سيدنا ومولانا واميرنا محمد السادس وعاشت الاسرة العلوية الملكية الشريفة المقدسة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم
4 - المصطفى الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:34
جمهور كرة القدم المغربي اصبح يتشكل من فئات هشة = مشرملين _ مثليين _ عاطلين_ مقرقبين _ قاصرين منقطعين عن الدراسة ..... ماذا ننتظر من مثل هذا الجمهور
5 - هاشمي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:36
أين الخلل ؟ الخلل الكبير في ساءق الهوندة الذي نقل جماهير فريق الجيش و قطع بهم مسافة طويلة و ربما كان عددهم أكبر من حمولة الهوندة ... الخلل الثاني غياب المراقبة الطرقية و السدود لمنع مثل هذا ... و الخلل الثالث غياب الأمن في النقط المؤدية للملعب على طول الطريق ... خاصة و أن مثل هذه المقابلات تحصد الأرواح ... رحمة الله على الضحية الذي تعرض للحادث .
6 - OUSSAMA الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:37
في البداية اللهم إرحمهه و اغفر له و هون عليه عند السؤال و أرزق اهله الصبر و السلوان و عوض محبته صبرا و أقول لأخ الضحية من إعترض سبيلكم هم جماهير بوحمرون و ليس بيضاوة
7 - منتسب سابق الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:38
ان لله وان اليه راجعون كان الله في عون والديه.....لكن مادا يجني مثل هؤلاء الاطفال من التنقل مع فرق كرة القدم .....فقط الفوضى والقتل والكريساج.......مادا اضافت لنا الالتراس .....وما طبيعة الناس المنخرطين في هده الجمعيات....الم يكن حريا بهؤلاء الاطفال ان يكونوا في توقيت المباراة يتابعون كتبهم ....ولمادا يسمح الامن يالتنقل الجماعي للجماهير ......حسبنا الله ونعم الوكيل
8 - عسكري ملاحظ الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:43
الأذن الصماء لمسؤولي الفريق العسكري....الله يرحم ويوسع عليه
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