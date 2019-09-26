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كُتّاب وآراء
شبكة تجنيس إسرائيليين
الخميس 26 شتنبر 2019 - 17:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Ahmed الخميس 26 شتنبر 2019 - 17:35
ولاو أغلب المحامين الذين يدافعون عن المتهمين (لكي لا أقول محامو الباطل) يركزون على عيب المساطر القضائية والإجرائية أكثر من جوهر القضية وموضوعها وملابساتها. هذا أكبر دليل على أن المتهمين ليس لهم دلائل على البراءة.
أنا ضد إطلاق سراح مجرم ولو كان هناك عيب مسطري في القبض عليه أو اعتقاله.
أنا ضد إطلاق سراح مجرم ولو كان هناك عيب مسطري في القبض عليه أو اعتقاله.
2 - Karim Cherkawi الخميس 26 شتنبر 2019 - 17:39
Know that Israel will never and never let other or any country to hold Israeli citizens in foreign jails. They will be free, just wait and see. Besides, they have every right to be Moroccans if their background is Moroccans. Who does remember when the Jewish Moroccan singer Pinhas Cohen was arrested in Casablanca airport when he tried to sneak about $60.000 dollars from Morocco, he got arrested but he was free in 2 days.
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