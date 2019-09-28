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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصيد البحري وتقرير جطو

الصيد البحري وتقرير جطو

السبت 28 شتنبر 2019 - 21:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شتف هيتف مسعود السبت 28 شتنبر 2019 - 21:46
تقارير جطو تعتبر مبادرة ملكية اي انها بايعاز من رئيس الدولة و مفادها ان لا شيئ مخبأ و ان الامور واضحة: و ها هي الاختلالات ايها الناس...و ها هي القطاعات التي فيها نقص و تبدير و مشاكل ووو....ياها لمغاربة تحملو المسؤولية اي افضحوا لفاسدين و يا ايها القضاة و السياسيون و المجتمع المدني ديرو خدمتكم... و يا ايها الفاسدون فهمو ريسوكم ها انتم معروفين و منومرين...وا حطو فلوس الشعب...واش لا تخافون الله و العباد ام ماذا؟ كل من في مسؤولية يعتبرها ضيعة له يفعل فيها ما شاء؟ و قد اوعد من انذر...و المرة الاتية سوف تكون المحاكمات مباشرة....و بناء عليه: من كان سببا في احداث الريف؟ موت فكري رحمه الله بائع السمك...من يسير قطاع السمك و الصيد البحري؟ معروف..لم لا ينتقد؟ من يسير الفلاحة؟ 117 مليار محروقات؟ 50 مليار صندوق التنمية القروية؟ و الوزارات الاخرى ايضا من معادن و نقل؟ و المدن الكبرى حيث التمخميخة الكبرى من يسيرها اليوم؟ و الجهات؟ و الادارات؟
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2 - القنيطري السبت 28 شتنبر 2019 - 22:01
L'épicier conseille les agriculteurs de planter des arbres fruitiers en s'en fichant royalement de l'autosuffisance alimentaire le même épicier s'occupe de la pêche, le même épicier cherche à diriger ce pays imaginez s'il réussi !!! Il utilise son argent et surtout du communautarisme pour arriver à ses fins !!! Paraît il que la politique et les affaires ne font pas bon ménage seulement chez nous le magouilleur réussi dans ce pays de mafias
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