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كُتّاب وآراء
حراك الجزائر وفتح الحدود
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 18:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - CITOYEN الاثنين 30 شتنبر 2019 - 18:47
يقول عز وجل في كتابه الحكيم:(إنك لا تهدي من أحببت ) الحكام الجزائريون في واد و الشعب الجزائري الشقيق في واد آخر ألمانيا وفرنسا دخلوا في حرب و بعد إنتهائها كأن شئ لم يقع ماذا تنتظر من الجيش الجزائري يحكمه حماق
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