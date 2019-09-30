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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حراك الجزائر وفتح الحدود

حراك الجزائر وفتح الحدود

الاثنين 30 شتنبر 2019 - 18:35

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1 - CITOYEN الاثنين 30 شتنبر 2019 - 18:47
يقول عز وجل في كتابه الحكيم:(إنك لا تهدي من أحببت ) الحكام الجزائريون في واد و الشعب الجزائري الشقيق في واد آخر ألمانيا وفرنسا دخلوا في حرب و بعد إنتهائها كأن شئ لم يقع ماذا تنتظر من الجيش الجزائري يحكمه حماق
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