24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين (5.00)

  2. العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)

  3. وزارة الداخلية تبدأ رقمنة "رسوم الحالة المدنية" بدءًا من سنة 1915 (5.00)

  4. التحولات الرقمية وتراجع التشغيل يقضان مضجع المستخدمين بالبنوك (5.00)

  5. دراسة توصي بتسريع "التنويع الهيكلي" لجذب الاستثمارات في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب من غلاء الكهرماء

غضب من غلاء الكهرماء

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 16:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.