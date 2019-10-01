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كُتّاب وآراء
محاربة العنف ضد النساء
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - صابر الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:49
النساء شقاءق الرجال ما اكرمهن الى كريم و ما اهانهن الى لءيم . اما عن هاؤلاء الجمعيات فهي تفرق و تفسد ولا تصلح .
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