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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة قتل مسنّ في الصويرة

جريمة قتل مسنّ في الصويرة

الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simoo الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:51
لا حول ولا قوة الا بالله.الله ارحمو .اصبحنا في غابة الامان ما بقاش
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2 - علي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:56
الإعدام ثم الإعدام للمجرمين المشرملين
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3 - عبد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:11
اذا كان ابن الهالك صادقا في قوله فما علينا الا ان نقول للعدالة في المغرب عزاؤنا واحد
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4 - حسن بن محمد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:31
الإعدام و لا حكم غير الاعدام بحق القتلة والمرحوم نتدرع إلى العلي القدير ان يتغمده برحمته و ان يسكنه فسيح جنانه وعزائي للأسرة المكلومة فيما أصابهم.
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