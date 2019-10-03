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كُتّاب وآراء
جريمة قتل مسنّ في الصويرة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - simoo الخميس 03 أكتوبر 2019 - 13:51
لا حول ولا قوة الا بالله.الله ارحمو .اصبحنا في غابة الامان ما بقاش
3 - عبد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:11
اذا كان ابن الهالك صادقا في قوله فما علينا الا ان نقول للعدالة في المغرب عزاؤنا واحد
4 - حسن بن محمد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:31
الإعدام و لا حكم غير الاعدام بحق القتلة والمرحوم نتدرع إلى العلي القدير ان يتغمده برحمته و ان يسكنه فسيح جنانه وعزائي للأسرة المكلومة فيما أصابهم.
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