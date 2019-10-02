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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع الريسوني

تضامن مع الريسوني

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 23:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عادل الخميس 03 أكتوبر 2019 - 00:10
عجبا لكم مع من تتضامنون ،اصبح الجهر بالمعصية والتطبيل لها امر عادي لدى اصحاب زواج الفاتحة ،لزواج اركانه وهي لم يتوفر فيها ولو شرط واحد ،وزد على دلك لم تستحي وخرجت من المحكمة رافعة علامة النصر وكأنها قامت بعمل بطولي تفتخر به ،زنا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ،ورافعة علامة النصر هزلت ،اي دين تتبعون ،وما الفرق بينكم وبين من يجاهر بالشدود ،بلد اختلط فيه الحابل بالنابل لم نعد نستطيع التفرقة بين الصالح والطالح
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2 - bensaid الخميس 03 أكتوبر 2019 - 00:38
هؤلاء المحتجون يطالبون بخرق القانون المغربي! و غالبية الشعب مع الشرع و القانون.
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