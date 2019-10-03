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كُتّاب وآراء
التنمية المستدامة بماليزيا
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رشاد خلوفي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:47
خاصية دول اسيا المسلمة و غير المسلمة انها بعيدة جغرافيا عن الدول الاستعمارية التقليدية التي تفعل كل ما في وسعها لكبح اي تقدم او تطور او تفوق و لو بسيط للدول المسلمة المجاورة لها في شمال افريقيا و لهذا انفلتت من التأثير الاستعماري الظالم القهري الحسود اللئيم الذي لا يبغي فكاكا منا و الذي لن يقبل ابدا ان نكون متفوقين قليلا او مصدرين او مصنعين و نحن نرى اليوم كيف تهيج تلك الدول ازاء مثلا روسيا او تركيا او ايران او الصين او الهند او البرازيل الخ لانها الفت وهم التفوق لاسباب تاريخية معروفة لكن اليوم القنيات و الصناعات صارت في متناول جميع الدول مع التطورات في الحوسبة و الصناعات اللامادية اذ يستيطع ايا كان و لو دولة صغيرة صنع كل شيئ بل التفوق على الاستعمار التقليدي الذي ألف العيش على ظهر دول العالم الثالث و لهذا اليوم يشن الحروب الاقتصادية و المالية و الثقافية و النفسية و الحروب الفعلية حتى لا تقو قائمة لاية دولة اخرى...لكن في اسيا و الحمد لله ثمة شعوب تصنع و تبرع و تتفوق في ادق العلوم و الصناعات مثل الجي 5 التي سوف تحدث انقلابا كليا في الارض.هذا سبب يفسر ايضا تطور اندونيسيا كوريا الخ
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