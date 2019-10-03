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كُتّاب وآراء
غضب بمحطة طنجة الطرقية
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:00
لاحول ولا قوة الا بالله، الدولة تعيش في تخبط وعشوائية في كل المجالات بدون استثناء ،الا يوجد رجل حكيم في هذه الدولة ينصف هؤلاء الناس ليعيشو في عز وكرامة كباقي الامم،والله العظيم انا اقطن في برشلونة ،هناك العديد من الأسر المغربية فرت مؤخرا من الظلم والحكرة وهاهي هنا مشتتة،واحد السيدة مسكينة التقت بي وهي ام لأبناء تركت زوجها في المغرب ماعندناش مسكينة حتا باش تشري خبزة واقسم لكم بالله منذ ولا كيخلاع، شوفو مع الشعب ياهاذ المسؤولين والله ستحاسبون امام الله عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل
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