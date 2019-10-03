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كُتّاب وآراء
احتجاج بائعي ملابس
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - أستاذة وطنية الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:36
اي نضال تتحدثين عنه سيدتي في الحقيقة المرأة لم تكن تخرج إلى الشارع تضل فيه من أجل البيع من عدمه المرأه كانت تشتغل في البيوت تكنس تغسل وهذا ليس عيبا وتعود إلى بيتها كما اشتغلنا نحن اما ان تنافس الرجل في الشارع لا يوجد هذا في اي دولة. الدول المتقدمة هناك سوق أسبوعي للبيع والشراء إلى 12 زوالا يجمع الباعة امتعتهم ولا يتركون لا أوساخ ولا آثار للبيع ( حنا نهار نهار والمرأة ف الزنقه ها علاش انزلق الشباب ولم تعد تربية في البيوت لان الام غادرتها للشارع لا هي باعت ولا الاولاد ترباوا)
2 - السلاوي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 18:59
الفراشة بصفة عامة بمدننا لا يريدون العمل في اطار النظام . فعشرات المحلات والامكنة يتم تجهيزها بمختلف المدن ويرفضها الفراشة اما لبعدها قليلا عن الامكنة التي كانوا يحتلونها وهذه الامكنة ومع الوقت تصبح اما مكان يرتاده المشردون او لتناول المخذرات او للباحثين عن المتعة الجنسية واحيانا يتم غلقها بواسطة الاسمنت لكثرة شكايات السكان . المهم بسلا وبالضبط بقرية اولاد موسى حي الكفاح . مازلت اتذكر منذ ستة سنوات تم انشاء مركب كبير وكانه ملعب كرة القدم لكبر هذا المركب وكان بامكان ان يجتمع فيه بنظام كل الفراشة الموجودين بوسط القرية ولكن الجميع رفضها وقاموا بفرض الامر الواقع والرجوع الى احتلال الطرق والممرات والشوارع . اظن ان الحل هو الصرامة . الدولة يجب ان تكون حازمة اما قبول افراغ الامكنة المحتلة وايضا قبول الامكنة البديلة او السجن
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