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كُتّاب وآراء
الشيخ رضوان بأروقة الأمن
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 18:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - هم......هم الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 18:34
بعدما دنست ،القاعدة و ما يسمى بالدولة الإسلامية ، تعاليم ديننا الحنيف ، ظهرت نماذج محبوبة عند الجمهور المغربي ، تحمل رسالة الدين السمح ....شكرا الشيخ رضوان.
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