24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/10/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
- التدخل الملكي لبلورة نموذج تنموي جديد
- الشيخ رضوان بأروقة الأمن
- إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة
- 5 قتلى إثر هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا
خبير يتفاءل بقدرة المملكة على تطوير إنتاج الطاقة من بنزين الطحالب (5.00)
سرحان "يُصْلِح" آلات بيولوجية .. ساعة وهاتف ونظارات ومحسبة (5.00)
التحقق من الوثائق .. مهمة أمنية دقيقة لمكافحة التزوير بالمغرب (5.00)
- الديون الخارجية للمملكة ترتفع وتصل إلى عتبة 337 مليار درهم - (132)
- بنعبد الله: الاستمرار في حكومة العثماني يؤدي إلى "تمزيق الكتاب" - (86)
- بنعبد الله يبدأ المعارضة وينتقد سحب العثماني لـ"الصحة والسكنى" - (56)
- بلافريج والحريات الفردية - (52)
- "قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تشريد عائلة
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مول البراكة وافتخر بملكي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 19:40
كنتمناو من مولانا وسيدنا محمد السادس امير المؤمنين يشوف من حال هاد العائلة وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم
2 - ماريا الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:22
حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل. لقد انتشر الإجرام والمجرمين بصورة كبيرة. لابد من تكاثف الجهود من طرف المسؤولين للقضاء على ظاهرة الإجرام فهذا هو الارهاب الحقيقي.
3 - الى مول البراكة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:39
هذا ليس افتخار بل مذلة : لان من وراء سكناك في البراكة تستجدي الريع الذي ينخر اقتصاد البلاد .المواطن الذي يفتخر هو من يحارب الريع بجميع أشكاله و الوانه .و يكافح من اجل تقدم وطنه و لا يشجع على عاده الآفة التي تجعل المغرب في الصف الاخر من حيث الاقتصاد.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3