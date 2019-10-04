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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشريد عائلة

تشريد عائلة

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول البراكة وافتخر بملكي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 19:40
كنتمناو من مولانا وسيدنا محمد السادس امير المؤمنين يشوف من حال هاد العائلة وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم
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-4
2 - ماريا الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:22
حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل. لقد انتشر الإجرام والمجرمين بصورة كبيرة. لابد من تكاثف الجهود من طرف المسؤولين للقضاء على ظاهرة الإجرام فهذا هو الارهاب الحقيقي.
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3 - الى مول البراكة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:39
هذا ليس افتخار بل مذلة : لان من وراء سكناك في البراكة تستجدي الريع الذي ينخر اقتصاد البلاد .المواطن الذي يفتخر هو من يحارب الريع بجميع أشكاله و الوانه .و يكافح من اجل تقدم وطنه و لا يشجع على عاده الآفة التي تجعل المغرب في الصف الاخر من حيث الاقتصاد.
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