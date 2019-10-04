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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغادرة "الرفاق" للحكومة

مغادرة "الرفاق" للحكومة

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - M'barka Albouchikhi الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:43
svp, pouvez-vous traduire en français ce que disent les personnes présentes dans la vidéo, car je ne lis pas l'arabe et je ne comprends le dialecte marocain...Merci
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2 - تايكة غرماد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:43
لماذا تعطى أهمية كان الوزاراء الكومبارس في الحكومة الصورية كانت لهم سلطة اتخاذ القرارات !!
وكان الاحزاب انتخبها الشعب وتطبق برامج ما وعدت في الحملة الانتخابية !!
لماذا تعطى هذا الأهمية لمنظومة لا تفعل شيءا سوى تطبيق التعليمات وتسيير الأمور اليومية !!
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3 - aabdi الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:49
الله يعطينا وجهك انتي اخر وحدة خاصك تتكلمي اموللت 2 فرانك
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4 - Amal rabat الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:58
حينما علمنا في أمر مرض الملك محمد السادس. علمنا أن هناك شيء ما سياسيا سيحدت . و بالفعل خروج الإشتراكيين شيء عادي و ككل بلد له سياسته لك يضمس الشعب . ربما يريد أن يقول لنا الملك أنا مريض بعيد عن الأحداث وتبقى اللعبة في يد الحكومة لتكون الكبش اللدي سيصحى بها مستقبلا و إنقاد ماء الوجه. من هو المسؤول الأول و الآخر عن الشعب؟؟؟؟؟
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5 - الدوق سيمون الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 22:00
وزير الصحة يرفض المغادرة. ...مسكين ألف رغد العيش و السلطة. ..يفكرني بالوفا عندما رفض المغادرة. ...الوزارة مسؤولية ليست ترفا. .!!
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6 - سعيد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 22:05
سقط القناع و ظهر وجهكم الحقيقي كنتم عبارة عن مكيات داخل الحكومة للاستفادة من الكعكة السياسية لا غير قوضتم المشهد الحزبي و المرجعية التقدمية الأصيلة للحزب همكم هو السلطوية التسلط على حساب الشعب الفقير لم يحسب لكم أي موقف لصالح الشعب و الطبقة الكادحة انتهى المشوار و انتهى الحزب معه...
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