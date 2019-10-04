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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج ضد فواتير ريضال

احتجاج ضد فواتير ريضال

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:30
حقا مايقال عن ريضال خصوصا إدا تأخرت في تسديد الفاتورة مدة 9 أيام هناك دعيرة 65 درهم رغما عن أنفك وهذا قانون تفرضه ريضال حي السلام بالخصوص دون سواها المتواجدة في سلا
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4
2 - %%%% الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:31
redal est une societe comme toutes les autres sauf que celle ci a pris le marché et elle est resté difinitivement. pas de soumission pas de commission de suivi et de sélection . bref une quetion sui se pose d elle meme pourquoi il n y a pas d autre société qui fournissent les memes service . la loi exige qu il est plusieurs sociétés .
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4
3 - اعادة الهيكلة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:34
لا يعقل ان تحسب اضاءة الشوارع ومياه السقايات على المواطن بل يجب ان تكون على حساب الجماعة او البلدية .
اتقوا الله فهاد الشعب المقهور
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7
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