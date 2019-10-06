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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نجاعة النظام الضريبي بالمملكة

نجاعة النظام الضريبي بالمملكة

الأحد 06 أكتوبر 2019 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ عابر الأحد 06 أكتوبر 2019 - 12:47
شركات كبرى و هولدينغات و غيرها لا تؤدي الضرائب مطلقا و هي دوما رابحة بخلاف شركات اخرى علاش اصحابها هم من في القرار السياسي و القضائئ اي ثمة خلط بين السياسة و المصالح و لهذا لا تؤدي الضرائب بل من يجرؤ على مطالبتها بالحساب و المحاسبة و اداء الضريبة؟ من؟ في يدهم الاجهزة الامنية بكافة قطاعاتها الحساسة و الجيش و القضاء و الادارة و زايدنها بالسيطرة على كافة موارد البلد الطبيعية و الاقتصادية و المالية التي يتم تقاسمها مع دول معينة معروفة بالامبريالية و الاستعمار و التي ألفت نزف و ترييش دول افرقيا و ما تزال بحيث ان تلك الدول الاستعمارية تساند المستبدين الفاسدين و الديكتاتوريية و الفوضى و انعدام القانون و الديموقراطية حتى يبقى الاستنزاف و قهر شعوب افريقيا و الخليج العربي...باي حق تدافع الدول الغربية اخبث و ابشع الديكتاتوريات في افريقيا؟ اين حقوق الانسان و الديموقراطية و الشفافية و التدخل الانساني و اللجوء الانساني...كل ابناكهم مملوكة باموال افرقيا و الخليج المهربة و التي تظهر حين يموت الديكتاتور مثل موبوتو بنعلي القدافي وووو...ارجاع الاموال و الكف عن نهب شعوب افريقيا...
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