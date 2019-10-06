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كُتّاب وآراء
فوضى في مقرّ حزب السنبلة
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - moh الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:14
Pour une fois vous représentez excellemment votre niveau. Le reste sera défiguré très bientôt
2 - abde الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:18
كل الأحزاب المغربية لم تسلم من العشوائية والعنف المادي و المعنوي .وكل ذلك ناتج عن سوء التسيير وانعدام التكوين والتأطير الحزبي .كل ما تعيشه الأحزاب المغربية كان متوقعا والأكثر من ذلك فأغلب الأحزاب ستعيش انقسامات في الأيام القادمة مما سيؤدي إلى بزوغ تيارات جديدة في المستقبل القريب ستسعى الى لم شمل البراكماتيين والرأسماليين الذين يميلون إلى السياسة دون الإكتراث الى اي اديولوجية تشبتت بها الأحزاب الحالية .
نحن لم نعي بعد ولم ندرك من نحن وكذا نريد والى اي اتجاه نسير .......
نحن لم نعي بعد ولم ندرك من نحن وكذا نريد والى اي اتجاه نسير .......
3 - سنبلة الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:19
السنبلة رجعت قنبلة. ونعم المثال والقدوة في تمتيل الشعب.
4 - متابع الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:22
حينما تأتي الهمزة تجد الإنسان المغربي من آلامي إلى المتعلم كلهم سواسية ....... في إطار سياسة القطيع ....
ماشي باغي حقو من الكعكة من أقصى اليميز إلى أقصى اليسار كلكم سلعة وحدة .....
ماشي باغي حقو من الكعكة من أقصى اليميز إلى أقصى اليسار كلكم سلعة وحدة .....
5 - jamal الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:29
عبارة عن مغرب مصغر الفوضى و قلة الوعي وسوء التسيير الخلافات على جميع الاصعدة.
6 - يوسف الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:31
احزاب فقدت مصداقيتها من الداخل و نرى وجوه الذل القديمة التي مازالت تتحكم في الحزب. لم تتمكن من تنظيم حزبها فما بالك من تنظيم دولة.
7 - ادريس الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:33
بدووووووووووووون تعليييييييييييييييييييق !!!!!!
8 - مغربي قح الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:42
الله يسمح لينا من الحركة الشعبية و التقدم و الاشتراكية! كلهم مدابزين و مقاتلين باش ينالو شرف الخدمة ديالنا و مصالحنا.
9 - ورزازي مسمرير تعدادات الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:42
الاحزاب المغربية لايفقهون فالسياسة ومتنساوش الشياشة كيعرفو ليها السياسة في الاحزاب حسن تعلم الكراطي ومتكونش قاري باركا من الكدوب والصداع كون الدولة حيدات الدعم المالي للاحزاب ورجعت لخلصة ديال البرلماني والوزير للسميك 2400 درهم كولشي غيهرب
10 - observateur الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:48
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
11 - السراب الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:50
ضمس وعاود فرق الكارطة هذه نتيجة سياسة إقتصاد الريع والمحسوبية ، عاد فاقو المنتمون وعرفو قياداتهم فاسدة ونزلت الصفعات واللكمات والرفس بينهم ومازال يعيقو بحاجات أخرى ،الفوضى الخلاقة تعطي أكلها.
12 - بودنيبي الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:51
هذا هو نموذج الاحزاب السياسية في المغرب ، نفس الطينة ، نفس النموذج ، نفس “القادة” احزاب ممتلئة بالانتهازيين كبارا وصغاراً احزاب تشتغل بالرموت كنترول ، و خير دليل على ما اقول هو حزب البام وما يعيشه الان من صراعات ، اليس هو الحزب الذي يقولون عنه الى الامس بانه يمثل نموذج جديد من الاحزاب الم يقولوا لنا بانه حزب منبثق من حركة تجمع “الديمقراطيين” ، والان يتصارعون وينشرون غسيلهم في الانترنيت وصفحات الفيسبوك ، الم يقولوا لنا بانه سيخرج المغرب من الفقر والتهميش ؟ لكن في الاخير النتيجة اتضحت للجميع .الاحزاب السياسية المغربية كلها متشابهة بما فيها العدالة والتنمية كلها تشتغل بنفس الاليات ونفس الميكانيزمات ،اخواني المغاربة الان فهمت لماذا الشباب يتهافتون على التسجيل في قرعة الهجرة الى امريكا كما فهمت لماذا يهاجر بعض الشباب لكندا خاصة الذين يتوفرون على مستوى تعليمي مقبول و فهمت لماذا بدأت هجرة جديدة نحوبعض بلدان افريقيا (الكوت ديفوار ، الغابون المغرب بلد جميل لكن للاسف يصعب للذين يرفضون التخلويض العيش فيه ،
اخوكم من بودنيب جنوب شرق المملكة.
اخوكم من بودنيب جنوب شرق المملكة.
13 - point de vue الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:55
آش من سنبلة. أنا بعدا لا أثق في أي حزب.
14 - هم......هم الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:57
أسماء بلا مسميات ، فهذه سنبلة ، و تلك الحمامة ، و ذاك الكتاب ، لكن جوهر الأحزاب المغربية انكشفت عورته و سقط القناع ، بالامس الجميع شاهد تبادل السب و القذف بين كوادر ما يسمى بحزب "الكتاب " ، فثمة سب و شتم ، و اليوم الكل يرى بأم عينيه العراك بين أفراد ما يسمى بحزب "السنبلة " ، الحقيقة المرة أن كل فرد منهم يبحث عن مصلحته الخاصة الصرفة، و ذاك أمر مفيد لنا كمواطنين حتى نلتئم حول انفسنا لنعرف حقيقة أو أسرار الأحزاب السياسية في بلدنا الكريم ، السيد أنس بالبارحة كاد أن يفقد وعيه و لم يستطع إخفاء غضبه جراء الإجماع على مغادرة الحكومة، عذرا سيدي الأمور تفاقمت في قطاع الصحة و لم تعد لك السيطرة عليه ، إذن حزبك قرر الوداع ، استجب يا أخي ، و الله اعاونك اخويا ، بغينا تكنوقراط في هذا القطاع الحيوي.
15 - Adam الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:58
هده رسالة إلى الشعب المغربي تقول إن الاحزاب المصطنعة قد بدأ يتخلى عنها المخزن بالأمس حزب الكتاب واليوم حزب السنبلة ولا ندري من الحزب القادم.
16 - arroub الأحد 06 أكتوبر 2019 - 17:58
انا شفت هاد الأيام ان الأحزاب مضاربين هاد الأيام غير على المصالح بيناتهم نساو مشاكل الشعب والدفاع عليه.
17 - غيور الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:05
صورة حية لما يعيشه المغرب من فوضى. والله عبرتم عن نفسكم .حزب لا يستطيع حتى عقد ندوة فكيف ننتظر منه تسيير بلاد باكملها. ياحسرة شباب متعصب لا يقبل النقد و لا الاختلاف و هو نفسه يحلم لو ولد بالسويد.
18 - حكيمة الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:06
الناس تدخل الأحزاب من أجل الغنيمة و ليس من أجل المبادئ والقناعات كل الأحزاب في المغرب اولاد عبد الواحد و هو المخزن وعندما يتعارك أبناء المخزن ينظر المخزن الى التقنوقراط ولاد الهاشمي ولا أولاد فطوم المهم أولاد عمو اما الشعب فهو أسفل الاسفليين البطالة الفقر الجوع الحكرة التهميش... كل الدول تحتقرنا و ترفع من شأن حكامنا لانهم يتبعون اوامرهم
19 - aziz الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:06
هذا ان دل على شيء فانما يدل على صراع الاجيال وعدم عدم فتح المجال امام الشباب من طرف الشيوخ الذين تعودوا على المناصب الشيوخ السياسين لا يحنرمون جيل الشباب وكفاءاتهم لانهم تعودوا على التعامل بعشوائية وقمع المناظل الشاب. يا سي العنصصصصصر
20 - حروب الأحزاب الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:14
هذا ما يطلق عليه " حروب الكراسي" .... ههههه
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
والسلام.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
والسلام.
21 - إبدأ بنفسك الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:18
دابا هاداك مول لقاميجة كارو موڤ على بالو كيعرف فشي سياسة. هادا تصحابليه داخل لفول كونتاكت. راه الاحزاب فلحقيقة ماخرجو عليهم إلا بحال هاد الميكروبات لي كايسحاب ليهم واصلين لدرجة النضج السياسي بحال شي فقيه قاري شي حريفات اوكايبغي ايدير الفتوى
شتي معا هاد النمادج مابقات سياسة
شتي معا هاد النمادج مابقات سياسة
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