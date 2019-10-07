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كُتّاب وآراء
مركز تثمين النفايات بخنيفرة
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - salma الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:00
لماذا لا يثم تشجيير الهضاب والتلال المحيط على المطرح
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