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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مركز تثمين النفايات بخنيفرة

مركز تثمين النفايات بخنيفرة

الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - salma الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:00
لماذا لا يثم تشجيير الهضاب والتلال المحيط على المطرح
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