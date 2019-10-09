24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/10/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:25
|13:20
|16:32
|19:05
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- محاضرة تناقش أشكال التصوف في إفريقيا الشرقية
- خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة
- البيض تُصدر كتابا حول المسرح الجامعي بالمغرب
- مواجهة ضغوطات الحياة
- الشرطة تتبرع بالدم
- زيان: مرتكب حادثة دهس دركي في الهرهورة "ماشي ولد الفْشوش" - (121)
- "المتعاقدون" يهددون بإفْراغ المدارس وملء الشوارع بآلاف المحتجين - (83)
- البنك الدولي يحذر المغرب من "صدمات اقتصادية" بسبب المديونية - (69)
- البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم قطاع التربية بالمغرب - (64)
- أخنوش ينوّه بنتائج "المغرب الأخضر" .. ويعلن أسعارا تحفيزية للبذور - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وفوضى الأحزاب
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 01:13