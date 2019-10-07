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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دهس شرطي بسلا

دهس شرطي بسلا

الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rayan الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:31
عدم الوقوف للشرطي المرور ودهسه بمثابة القتل العمد فيجب معاقبة السائق اقصى العقوبات ونزع رخصة سياقة مدى الحياة ليكون عبرة لمن سولت له نفسه دهس الناس هذا دهس شرطي غذا يدهس مواطن في الشارع يعني غادي تولي سيبة فأقصى العقوبات هي الدواء
الشرطة والدرك ورجال الأمن يجب محافظة عليهم وإلا سيأكل بعضنا بعضا
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