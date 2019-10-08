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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آفاق الصناعة الفوسفاطية

آفاق الصناعة الفوسفاطية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عباس فريد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:49
لقد تبين الصناعات الفوسفاتية الموجودة في البلد وخصوصا في منطقة اسفي كان لها تأثير كبير جدا على البءية وعواقب وخيمة على صحة البشر والحيوانات والأعراس بالاضافة كما يقال انه قد يكون لها تاثير على التيارات الهوائية التي تاتي بالأمطار منا جعة الجنوب الغربي ووقفت سدا دون دخول تيارات محملة بالأمطار !! في حين لا يظهر اثًرها على تنمية المناطق المحادية للمعامل الكبيرة التي تنفث السموم في الهواء
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2 - Maria الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:24
فعلا موضوع مهم جدا يخص البيئة و االتنمية المستدامة و استغلال الموارد الطبيعية بعقلانية و بحكامة الى اقصى الحدود, حيث انه يلاحظ مثلا ان في المغرب المعاملل تنتج نفايات و يتم رميها في الطبيعة مباشرة, في حين انه في دول اخرى لم تعد تعتبر اغلبية المواد الجنبية نفايات و انما مواد اولية لمصانع اخرى او صناعات اخرى...اي تثمين نفايات المعامل خصوصا في الصناعات الغذائية و المارد الطبيعية كالمعادن و الفسفاط و الزجاج و الورق و الخشب و النسيج و الجلد....
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