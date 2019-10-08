24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/10/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- محاضرة تناقش أشكال التصوف في إفريقيا الشرقية
- خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة
- صندوق الإيداع والتدبير
- البيض تُصدر كتابا حول المسرح الجامعي بالمغرب
- مواجهة ضغوطات الحياة
- زيان: مرتكب حادثة دهس دركي في الهرهورة "ماشي ولد الفْشوش" - (110)
- "المتعاقدون" يهددون بإفْراغ المدارس وملء الشوارع بآلاف المحتجين - (69)
- الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية - (59)
- "هستيريا الرفاق وكراسي السّنبلة" .. هكذا ينفر المغاربة من الأحزاب - (56)
- البنك الدولي يحذر المغرب من "صدمات اقتصادية" بسبب المديونية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آفاق الصناعة الفوسفاطية
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عباس فريد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:49
لقد تبين الصناعات الفوسفاتية الموجودة في البلد وخصوصا في منطقة اسفي كان لها تأثير كبير جدا على البءية وعواقب وخيمة على صحة البشر والحيوانات والأعراس بالاضافة كما يقال انه قد يكون لها تاثير على التيارات الهوائية التي تاتي بالأمطار منا جعة الجنوب الغربي ووقفت سدا دون دخول تيارات محملة بالأمطار !! في حين لا يظهر اثًرها على تنمية المناطق المحادية للمعامل الكبيرة التي تنفث السموم في الهواء
2 - Maria الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:24
فعلا موضوع مهم جدا يخص البيئة و االتنمية المستدامة و استغلال الموارد الطبيعية بعقلانية و بحكامة الى اقصى الحدود, حيث انه يلاحظ مثلا ان في المغرب المعاملل تنتج نفايات و يتم رميها في الطبيعة مباشرة, في حين انه في دول اخرى لم تعد تعتبر اغلبية المواد الجنبية نفايات و انما مواد اولية لمصانع اخرى او صناعات اخرى...اي تثمين نفايات المعامل خصوصا في الصناعات الغذائية و المارد الطبيعية كالمعادن و الفسفاط و الزجاج و الورق و الخشب و النسيج و الجلد....
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2