24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/10/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- محاضرة تناقش أشكال التصوف في إفريقيا الشرقية
- خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة
- صندوق الإيداع والتدبير
- البيض تُصدر كتابا حول المسرح الجامعي بالمغرب
- مواجهة ضغوطات الحياة
- زيان: مرتكب حادثة دهس دركي في الهرهورة "ماشي ولد الفْشوش" - (110)
- "المتعاقدون" يهددون بإفْراغ المدارس وملء الشوارع بآلاف المحتجين - (69)
- الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية - (59)
- "هستيريا الرفاق وكراسي السّنبلة" .. هكذا ينفر المغاربة من الأحزاب - (56)
- البنك الدولي يحذر المغرب من "صدمات اقتصادية" بسبب المديونية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان منجم الفن
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:05