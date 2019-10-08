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كُتّاب وآراء
جديد التعديل الحكومي
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Moussa الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:31
The speaker of the government is supposed to provide information about what the government is doing and not refer people to the government head for information!
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