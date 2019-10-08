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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي وولد الفشوش

الخلفي وولد الفشوش

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م المصطفى الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:40
تهمة خطيرة وخطيرة جدا. مصطفى الخلفي أصاب لكونه كذب هذه الدعاية ودفع عن عائلته هذه التهمة.
نسأل الله الرحمة والغفران لهذا الدركي الذي انتقل إلى عفو الله بهذه الطريقة الإجرامية.
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8
2 - ولد الفشوش أولا هو هو الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:46
ماذا يُنتظَر من السائق الأرعن المجنون إلا الدهس؟ أولا ظاهرة خروج رجل الأمن وسط الطريق لتوقيف السيارة المجنونة عادة خطيرة وخطأ فادح، هل يستطيع أحد صد سيارة مسرعة بجسده؟ إن بعث الرادار إشارة سيارة مخالفة لقانون السير فصاحبها معروف بالإسم والعنوان يمكن القبض عليه في فراشه ، لن يموت رجل أمن بعد اليوم فالحياة أغلى من تدويرة.
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14
3 - الفيلسوف الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:22
تأكد يا سيدي اننا لا نصدق الا الاخبار التي تاتينا من مصادرها وهذه اخبار الفيسبوك لن يصدقها الا الأطفال في الحضانات..
نم مطمئن البال و لا تهتم لما يقولون..
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