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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دموع تجار سيدي يوسف

دموع تجار سيدي يوسف

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربية في الغربة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:23
رزقكم الله الصبر بقا في الرجل العجوز بززاف
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5
2 - أستاذة وطنية الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:36
وجه تعلوه التجاعيد وشكوى من تقاعد هزيل ارتديت العلم اش غادي يدير لك أعمي هذاك العلم الذي ارتديته المسؤولون اعمتهم الأنانية يشتغلون بالآذان الصماء مثلك في دول الضمائر الحية له تقاعد مريح يسافر ويتمتع بما بقى له من حياة لكن هو هذا مغربنا مغرب الظلم مغرب الحكرة رغم اننا نحبه ونتمنى أن نموت بين احضانه
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3
3 - KADER الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:41
كل السواق العشوائية في المغرب تم حرقها
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4 - morocoo الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:43
الله يعوضكم والله يصبركم والله يخلف ليكم ما ضاع
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4
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