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كُتّاب وآراء
ارتفاع أسعار المحروقات
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 18:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Hassan Sima الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:45
بدون تعصب أنصح الگل بتجريب وقود محطة وينگسو وتدگروني جربو مرة واحدة فعن نفسي أتحرك بالسيارة مسافات أطول من المحطات الأخرى 100 درهـم وستگتشفون الفرق أما الزيادة هـي لگتنتظرنا للأسف
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