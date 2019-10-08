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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفاع أسعار المحروقات

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 18:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:45
بدون تعصب أنصح الگل بتجريب وقود محطة وينگسو وتدگروني جربو مرة واحدة فعن نفسي أتحرك بالسيارة مسافات أطول من المحطات الأخرى 100 درهـم وستگتشفون الفرق أما الزيادة هـي لگتنتظرنا للأسف
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