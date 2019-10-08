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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انطلاق الموسم الفلاحي

انطلاق الموسم الفلاحي

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:03

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ياسمين الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:03
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
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2 - Hamza الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:03
مخطط المغرب الاخضر هو مخطط ناجح بامتياز ، و قد حقق الأهداف المرجوة منه و كل هذا بفضل السيد وزير الفلاحة الذي يقف على رأس هذا المخطط
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3 - غزلان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:03
من قال ان هذا الوزير لا يقوم بعمله على مايرام يكذب على الناس وعلى نفسه. التفقد والعمل الجاد سيمة هذا الرجل. مخطط المغرب الأخضر أعطى الكثير وسيعطي اكثر اذا تابعته الوزارة هكذا
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4 - هشام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:04
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها وزارة الفلاحة
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5 - مروان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:04
كل مرة يشرع الوزراء بمعاينة مشاريعهم يكون المشروع ناجحاً. اما ان يكون المشروع لديه وزير في المستوى يعي المسؤولية وإما ان ينام كالبعض ولا تري الا الحجر الاساسي.
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6 - سليمان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:04
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين...نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
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7 - عمر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:04
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب
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8 - بنت الوطن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:04
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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9 - مقاول الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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10 - سهيل الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
هذه استراتيجية السيد وزير الفلاحة و التي تهدف الى التسريع في وثيرة انجاز المشاريع و التحسيس و التواصل عن قرب مع الفئات المستهدفة نتمنى صراحة ان يكون باقي رجال الدولة مثل السيد اخنوش
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11 - كوثر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
لا تهم الارقام.. بقدر ما يهم الاثر. لذلك تجد وزير الفلاحة في زيارته هنا و هناك. القرب ثم القرب ثم القرب
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12 - لمغور الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
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13 - اسماعيل الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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14 - وليد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:05
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم.
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15 - حكيم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:06
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
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16 - محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:06
كل التحية و التقدير للسيد عزيز أخنوش رغم محاولات الحاسدين تدنيس سمعتك فقد حققت منجزات للمغرب كانت رائعة .يكفي أن الإنتاج الفلاحي تضاعف و فاق كل التصورات سدد الله خطاك
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17 - بولمان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:06
الاحمق من يريد ان يقارن وزير الفلاحة بالبقية من السياسيين الكسالى فهذا الرجل لا يعرف للراحة سبيلا نراه يقطع المملكة شمالا وجنوبا شرقا وغربا لتتبع المشاريع وتدشين اخرى فليس من السهل مجاراته في عمله لذلك يهاجمونه وهي اسهل الطرق فبعد ان اتعبهم بعمله
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18 - سوسي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:06
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية  وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين...نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
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19 - أمينة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:07
الفلاحة في عهد اخنوش تطورت كثيرا و يشهد بذلك العدو و الصديق واصل العمل الجاد فالمغرب بحاجة الى امثالك
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20 - كمال الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:07
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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21 - ام الغيث زينون الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:08
عمل جبار ومتواصل يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري، من الطبيعي أن نرى هذا القطاع يزدهر ويحقق نتائج مرضية واشادة ملكية، مزيد من التوفيق للسيد عزيز أخنوش
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22 - احمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:08
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج مهمة على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب
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23 - أحمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:08
موسم فلاحي جديد نتمنى أن يكون خيرا من سابقه في ظل المجهودات الحثيثة لوزير الفلاحة....
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24 - مروان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:08
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة
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25 - طارق الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:09
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
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26 - سعيد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:10
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية
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27 - شرف الدين الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:10
مشروع المغرب الأخضر يعتبر وسيلة ناجعة لحل مشاكل العالم القروي، وأعتقد أنه يسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافه.
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28 - حسن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:11
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل و القرب المتبعة من طرف الوزير
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29 - ياسين الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:12
سي اخنوش واقف على شغلو, مسيرة موفقة سيد الوزير .
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