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كُتّاب وآراء
إفراغ سهب القايد
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - montassir chaoui الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:44
عندما يصبح احتلال الملك حق مشروع
2 - الصبري هشام الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:50
كاينين ناس شرفاء في السهب . كنت غالط فيهم صراحة الأحكام المسبقة غير عادلة .
3 - Mouatene الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:01
اوا عطاوكوم بقعة حمدو الله عليها , ديرو فيه براكة علابيدمن اجيب الله التيسير. والمرافق ماكين حتى فالمدينة عاد بغيين المرافق , افيقو وباراكا متورتو البرارك نولادكوم بحال ليورتوها نتوما راه الارض دمواليها وكونو تحشموا راه حنا ف2020
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