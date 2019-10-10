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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج ضد قانون الإضراب

احتجاج ضد قانون الإضراب

الخميس 10 أكتوبر 2019 - 16:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نعم للقانون والاقتطاعات الخميس 10 أكتوبر 2019 - 17:37
نعم للقانون الإضراب نعم لقانون النقابات لا للفوضى ،أول ما يسأل عنه المستثمر هو قانون الاضراب وقانون النقابات .
النقابات لا يهمها مصلحة الوطن أو المواطن الذي يهم هذه النفايات هو البيع والشراء وتخراج العينين والخوف من القوانين .يجب تجريم الاضرابات في التعليم وردع الجميع بالاقتطاعات للمضربين خاصة المتعاقدين مايردعهم هو الأجر مقابل العمل والاقتطاعات هي الدواء
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